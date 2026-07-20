От ₽2 649 000 за полный привод: в РФ начались продажи главной автоновинки лета

Автомобильный холдинг «АГР» объявил о старте продаж среднеразмерного кроссовера Jeland J7, выпускаемого в Санкт-Петербурге. Новинка получила силовой агрегат на 1,6 литра, вариант с полным приводом и богатый базовый набор опций, пишет «Российская газета».

Варианты исполнений и ценовая политика

Российский бренд Jeland (совместный проект холдинга «АГР» и компании Defetoo) расширил свой модельный ряд новым среднеразмерным кроссовером J7. По информации пресс-службы дистрибьютора, модель представлена в двух основных исполнениях — «Комфорт» и «Престиж». На старте продаж дилеры предлагают спеццену — от ₽2 649 000 с учетом действующих маркетинговых программ. Базовая рекомендованная розничная цена стартует от ₽2 849 000 за переднеприводное исполнение, а топовая полноприводная модификация обойдется покупателям в ₽3 349 000. Покупателям доступны три цвета кузова: черный, белый и серо-голубой.

Технические характеристики и полный привод

Все модификации Jeland J7 оснащаются 1,6-литровым бензиновым турбомотором, работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. В зависимости от типа привода силовая установка имеет различную степень форсировки:

Передний привод (2WD): мощность мотора составляет 150 л. с.

Полный привод (4WD): отдача двигателя увеличена до 186 л. с.

Полноприводные версии дополнительно оснащаются интеллектуальной системой выбора режимов движения под разные типы дорожного покрытия.

Локализация и дилерская сеть

Производство Jeland J7 по полному циклу наладили на автомобильном заводе в Санкт-Петербурге. В рамках адаптации к российским климатическим и дорожным условиям кузова автомобилей проходят дополнительную обработку антикоррозийными составами и воском, а также получают усиленную шумоизоляцию. Реализация и обслуживание кроссоверов стартуют одновременно в 187 дилерских центрах, расположенных в 95 городах России. Заводская гарантия на автомобиль составляет 3 года или 100 000 км пробега.