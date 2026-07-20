Платить придется вдвое больше: с 1 августа счетчики воды возьмут под жесткий контроль

С августа вступают в силу обновленные требования к поверке и передаче показаний приборов учета воды. Юристы рассказали, чем грозит пропуск сроков поверки, как изменились правила оплаты ЖКУ и почему квитанции за лето стали дешевле, пишет vlg.aif.ru.

Последствия пропуска поверки и отказа в доступе

С 1 августа собственникам жилья в Волгоградской области и других регионах РФ предстоит строго следить за состоянием приборов учета воды. По словам юриста в сфере ЖКХ Сергея Фоменко, системные задержки с передачей показаний или иногнорирование плановой поверки приведут к тому, что начисления автоматически начнут производить по общим нормативам потребления с применением повышающих коэффициентов. Аналогичная санкция грозит и тем, кто откажется впустить специалиста управляющей компании для контрольной проверки счетчиков. Выяснить дату следующей поверки жильцы могут в паспорте прибора либо через федеральную систему «Аршин».

Регулирование платежей и изменение квитанций

Правовые нормы в сфере ЖКХ претерпели ряд ключевых изменений:

Сроки оплаты (ФЗ № 177-ФЗ): с 1 марта крайняя дата внесення платежей за коммунальные услуги перенесена на 15-е число месяца, следующего за расчетным. Специалисты рекомендуют совершать трансфер за 2–3 дня до наступления дедлайна.

Детализация расходов (ФЗ № 214-ФЗ): с 1 июля строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» подлежат обязательному разделению в платежках для повышения прозрачности.

Практические советы для коммунальной экономии

Для предотвращения спорных ситуаций с ресурсоснабжающими организациями эксперты дают следующие рекомендации: