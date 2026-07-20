Платить придется вдвое больше: с 1 августа счетчики воды возьмут под жесткий контроль
Юрист Фоменко: начиная с 1 августа заработают новые правила поверки счетчиков
С августа вступают в силу обновленные требования к поверке и передаче показаний приборов учета воды. Юристы рассказали, чем грозит пропуск сроков поверки, как изменились правила оплаты ЖКУ и почему квитанции за лето стали дешевле, пишет vlg.aif.ru.
Последствия пропуска поверки и отказа в доступе
С 1 августа собственникам жилья в Волгоградской области и других регионах РФ предстоит строго следить за состоянием приборов учета воды. По словам юриста в сфере ЖКХ Сергея Фоменко, системные задержки с передачей показаний или иногнорирование плановой поверки приведут к тому, что начисления автоматически начнут производить по общим нормативам потребления с применением повышающих коэффициентов. Аналогичная санкция грозит и тем, кто откажется впустить специалиста управляющей компании для контрольной проверки счетчиков. Выяснить дату следующей поверки жильцы могут в паспорте прибора либо через федеральную систему «Аршин».
Регулирование платежей и изменение квитанций
Правовые нормы в сфере ЖКХ претерпели ряд ключевых изменений:
- Сроки оплаты (ФЗ № 177-ФЗ): с 1 марта крайняя дата внесення платежей за коммунальные услуги перенесена на 15-е число месяца, следующего за расчетным. Специалисты рекомендуют совершать трансфер за 2–3 дня до наступления дедлайна.
- Детализация расходов (ФЗ № 214-ФЗ): с 1 июля строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» подлежат обязательному разделению в платежках для повышения прозрачности.
Практические советы для коммунальной экономии
Для предотвращения спорных ситуаций с ресурсоснабжающими организациями эксперты дают следующие рекомендации:
- Сроки подачи показаний: передавать данные водосчетчиков ежемесячно строго с 20-го по 25-е число.
- Фотофиксация: сохранять фотографии циферблатов приборов учета — это поможет доказать правоту при внезапных перерасчетах или скачках потребления.
- Сезонная плата: в летний период при оплате отопления по фактическому потреблению соответствующая строка должна полностью отсутствовать в квитанции.