Выходные в туалете: опасная инфекция едва не погубила звезду «Алчных экстремалов»
USA Today: циклоспороз едва не погубил звезду «Алчных экстремалов»
Американский телеведущий и участник популярных шоу столкнулся с тяжелым кишечным заболеванием. По словам артиста, из-за острых симптомов ему пришлось провести выходные в туалете и экстренно обратиться за медицинской помощью. Его слова приводит газета USA Today, передает Лента.ру.
Тяжелое заболевание и госпитализация
Участник популярного американского реалити-шоу «Алчные экстремалы» (The Challenge) Лерой Гарретт рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, вызванных опасной желудочно-кишечной инфекцией. Как сообщает авторитетное издание USA Today, звезда телеэкрана заразился циклоспорозом — инфекционным заболеванием, сопровождающимся тяжелым поражением ЖКТ. Из-за крайне тяжелого состояния и приступов неконтролируемой диареи Гарретт провел все выходные в туалете, после чего был вынужден экстренно обратиться в отделение неотложной помощи, где врачи назначили ему курс медикаментозного лечения.