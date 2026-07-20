Спешить некуда: превышение скорости на автомобиле экономит меньше минуты в день

Превышение скорости кажется быстрым способом сэкономить время, но на практике выигрыш почти незаметен, пишет Daily Mail. Исследователи из Университета Миннесоты проанализировали 120 млн автомобильных поездок по США за 2021 год и выяснили: если водители соблюдают установленную скорость, это в среднем увеличивает продолжительность их поездки всего на 54 секунды.

Это примерно 6,3 минуты в неделю или около 27 минут в месяц. При этом соблюдение лимита скорости помогало экономить 2,4–3% топлива, снижая расходы и объем выбросов вредных веществ в атмосферу.

Почти 43% изученных поездок включали хотя бы один эпизод превышения скорости, а примерно 12% времени водители двигались быстрее установленного ограничения. Авторы работы отмечают, что современные автомобили стали мощнее, поэтому поддерживать высокую скорость стало легче, чем раньше, но выгода от этого сильно переоценена.

Профессор Уильям Нортроп объяснил: если цель — выиграть одну минуту, придется ехать заметно быстрее. Но если важнее безопасность и экономия топлива, разумнее двигаться спокойнее и не превышать лимит.

В Великобритании проблема остается массовой: в 2024 году 43% водителей превышали скорость на дорогах с лимитом 30 миль в час, а 44% — на автомагистралях. По данным организаций по безопасности дорожного движения, превышение скорости стало решающим фактором в 20% смертельных ДТП в стране.