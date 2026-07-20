С приближением отпускного сезона многие оказываются перед извечным вопросом: провести свободное время в поездке или предпочесть отдых в родных стенах. Одни категорически заявляют, что отпуск без дороги теряет всякий смысл. Другие настаивают на том, что истинное восстановление дарит только покой и привычная дачная атмосфера. Какой вариант выбрать и обязательно ли покидать дом, чтобы полноценно отдохнуть? На эти вопросы REGIONS ответила психолог Елена Морганюк.

Почему путешествия заряжают энергией

Как поясняет специалист, поездки не сводятся к простому развлечению. Перемена обстановки, незнакомые впечатления и преодоление привычных границ активно включают мозговую деятельность, способствуют эмоциональному переключению и восстановлению внутреннего баланса.

Вместе с тем у дачного формата также есть свои сильные стороны. Это предсказуемая среда без стресса от дороги, перепадов температуры и необходимости адаптироваться к новому климату. Однако решающий фактор, по убеждению психолога, заключается не в географическом пункте назначения, а в самом наполнении отпускного времени.

«Отдых на даче может быть отличным, если вы действительно отдыхаете, а не работаете в огороде до седьмого пота. Но если вы остаетесь дома и делаете то же, что и в выходные, эффекта перезагрузки не будет. Мозгу нужна новизна, чтобы восстановиться», — объясняет Елена Морганюк.

К чему приводит отказ от поездок

Решение остаться дома на весь отпуск требует внимательного анализа возможных последствий. К плюсам можно отнести отсутствие утомительных переездов, смены часовых поясов и трат на билеты и гостиницы. Высвобождаются ресурсы для давно отложенных дел, книг или просто ничегонеделания.

Но есть и обратная сторона. Привычная среда может не обеспечить нужной степени перезагрузки. А если отпуск проходит на даче, велика вероятность, что отдых незаметно трансформируется в трудовую вахту на грядках. Исследования показывают, что люди, не покидающие дом во время отпуска, чаще сообщают о высоком уровне напряжения и неудовлетворенности жизнью.

«Поездки ломают стереотипы, заставляют мозг работать по-новому и наполняют жизнь смыслом. Даже если вы не любите путешествовать, попробуйте сменить обстановку — это может изменить вашу жизнь», — подчеркивает Елена Морганюк.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Почему путешествия укрепляют здоровье

Психологическая наука выделяет несколько весомых аргументов в пользу регулярных поездок:

Борьба со стрессом. Даже короткое путешествие способствует снижению уровня кортизола — гормона, отвечающего за стрессовые реакции. Смена картинки перед глазами помогает отвлечься от рутины и взглянуть на проблемы иначе.

Тренировка мозга. Новые маршруты, запахи, звуки и лица заставляют мозг активно работать, что улучшает память и концентрацию. Для пожилых людей такие нагрузки служат профилактикой возрастных изменений.

Обновление эмоционального фона. Поездки дарят яркие эмоции, ощущение свободы и легкого авантюризма. Люди, склонные к путешествиям, в целом более открыты миру и реже сталкиваются с депрессивными состояниями.

Расширение картины мира. Погружение в чужую культуру и быт делает человека терпимее, развивает гибкость ума и эмпатию.

«Иногда достаточно просто сменить маршрут утренней пробежки или съездить в незнакомый парк, чтобы почувствовать себя отдохнувшим. Главное — не замыкаться в четырех стенах и дать мозгу новую пищу», — советует Елена Морганюк.

Как организовать отдых без дальних поездок

Если грандиозное турне не входит в планы, психолог советует не отчаиваться и прибегнуть к формату «микропутешествий». Например, провести несколько дней в соседнем городе, посетить незнакомый парк или музей.

Также полезно кардинально сменить вид деятельности: если вы офисный сотрудник, посвятите отпуск творчеству или новому спортивному увлечению. Один из самых эффективных способов перезагрузиться — тотальный цифровой детокс и отказ от рабочих сообщений на время отдыха.

Отпуск — это время, которое человек посвящает себе, а не делам. Неважно, отправитесь ли вы на другой континент или останетесь в своем городе, главное — чтобы эти дни приносили радость и восстановление. Такой подход, по заверению Елены Морганюк, гарантирует пользу независимо от выбранного направления.

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