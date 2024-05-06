ЕС хочет запретить работу поддерживаемых Россией партий

Данные сведения идут вразрез с публикацией Блумберг, ранее сообщавшим о том, что согласно новому пакеты антироссийских санкций, партиям и аналитическим центрам запретят получать финансовую поддержку от РФ, однако о возможном запрете на их работу ничего не говорилось. Ранее один из высокопоставленных европейских чиновников заявлял о том, что Евросоюз занимается разработкой 14 пакета санкций против России. Особое внимание в нем уделяется мерам, которые должны ограничить возможность обхода действующих ограничений.

Ранее мы писали о том, что по мнению президента Эммануэля Макрона Франция не воюет ни с Россией, ни с ее народом. Это заявление лидер европейского государства сделал в Париже в ходе встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.