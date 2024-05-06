Макрон заявил, что Париж не воюет с Россией и русскими

На совместной пресс-конференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Париже президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом.

Также он заявил, что у Франции нет намерений менять политический режим в России.

Эти заявления были сделаны в контексте острой напряженности в отношениях между Москвой и Парижем, вызванной резкими высказываниями Макрона и других французских политиков относительно возможной отправки войск на Украину для атаки на российские силы.

Политологи расценивают такое заявление президента Франции, как попытку смягчить некоторые опасения Кремля и уточнить позицию Франции по отношению к России в глазах председателя КНР, хотя напряженность в дипломатических отношениях продолжает оставаться довольно значительной.

Ранее мы писали о том, что в МИД РФ заявили послу Франции о деструктивности позиции Парижа.