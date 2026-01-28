Еще 10 человек трудоустроены в Балашихе в рамках программы «Промышленный туризм»

Еще 10 ветеранов СВО и членов их семей трудоустроены в Балашихе в рамках программы «Промышленный туризм». Участники программы получили работу на ведущих предприятиях округа.

В числе получивших работу – инженеры, слесари-инструментальщики, преподаватели в школах и другие специалисты. Также в рамках программы «Промышленный туризм» проводятся экскурсии на предприятия для знакомства с возможностями профессиональной реализации и условиями работы.

Мероприятия организуются совместно с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья. Всего проведено шесть экскурсий. В них приняли участие такие предприятия, как ПАО АК «Рубин», ООО «КОФ Палитра», АО «Криогенмаш», ООО «Фряновский керамический завод» и АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ».

В Балашихе регулярно ведется работа по адаптации и трудоустройству ветеранов СВО и членов их семей. В апреле 2025 года было подписано пятистороннее соглашение о взаимодействии между администрацией городского округа Балашиха, колледжем «Энергия», Ассоциацией ветеранов СВО, территориальным объединением работодателей и Торгово-промышленной палатой.

Документ предусматривает переподготовку специалистов, организацию профориентационных и экскурсионных программ на предприятиях округа, а также содействие в дальнейшем трудоустройстве.