Еще 120 эвакуированных из сектора Газа россиян прибыли на борту Ил-76 МЧС в Москву

Как проинформировали в пресс-службе МЧС, часть прибывших будут пока находится в пунктах временного размещения в Московской области, остальные российские граждане отправятся к родственникам.

«Всего из сектора Газа эвакуированы более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлены 408 человек», – уточнили в МЧС.

В ведомстве добавили, что доставленная в Домодедово в ночь на 19 ноября спецбортом из египетского Каира группа россиян уже четвертая по счету.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».