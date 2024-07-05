Еще 24 проекта реновации планируется запустить в Подмосковье до конца года

Еще двадцати четырем проектам реновации дадут старт в Подмосковье в этом году, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области. В их рамках будут расселены свыше двенадцати тысяч человек.

«В планах привести в порядок более 650 гектаров заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий», - отметили в ведомстве.

В Подмосковье в работе 206 проектов в рамках указанной программы. Общая площадь расселения в их рамках составляет два миллиона квадратных метров.

Программа стартовала в области три года назад в Мытищах и Раменском.