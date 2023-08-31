Еще 27 медработников в Подмосковье получили свидетельства на соципотеку

Еще двадцать семь медработников в Подмосковье получили свидетельства по программе «Социальная ипотека». Сертификаты специалистам вручили в Доме правительства региона, передает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Как отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, всего с начала текущего года свидетельства на соципотеку получили свыше 160 медицинских работников региона. Она напомнила, что в Подмосковье предусмотрено беспрецедентное количество мер социальной поддержки для таких специалистов, в том числе действуют программы «Земский доктор» и «Приведи друга». Также есть возможность бесплатно получить земельный участок и компенсацию аренды жилья.

Программа «Социальная ипотека» была запущена по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2016 году. За это время свои жилищные условия смогли улучшить свыше 2,5 тысячи медработников.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, в свою очередь, добавила, что в этом году по программе «Социальная ипотека» будет вручено 296 свидетельств. Их получат врачи, фельдшеры, медсестры, учителя, воспитатели, молодые ученые, тренеры и уникальные специалисты ОПК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки многодетных семей Подмосковья в преддверии нового учебного года.