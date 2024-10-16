Еще 30 имен погибших на СВО земляков увековечили на граните в Наро-Фоминске

«Наши герои живы, пока жива память о них. Очень тяжело говорить о погибших, но мы должны это делать, чтобы сохранить память о них. И каждый день во имя погибших ребят приближать ту победу, ради которой они отдали свою жизнь», — сказал Председатель Совета депутатов Геннадий Пензов.