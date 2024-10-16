Еще 30 имен погибших на СВО земляков увековечили на граните в Наро-Фоминске
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
Нарофоминцы, отдавшие свои жизни на спецоперации и с отвагой исполнившие свой долг, навсегда останутся в сердцах жителей округа и на граните мартиролога «Черный Тюльпан».
Вокруг мемориала погибшим Героям собрались знакомые, семьи, друзья погибших на спецоперации соотечественников, представили администрации Наро-Фоминска, студенты и другие неравнодушные жители. В этот день они почтили память отважных бойцов, которые пожертвовали собой во имя мира и Родины. Теперь имена еще 30 из них будут на граните мартиролога «Черный Тюльпан».
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
«Наши герои живы, пока жива память о них. Очень тяжело говорить о погибших, но мы должны это делать, чтобы сохранить память о них. И каждый день во имя погибших ребят приближать ту победу, ради которой они отдали свою жизнь», — сказал Председатель Совета депутатов Геннадий Пензов.
Памятное мероприятие завершилось традиционной минутой молчания, возложением цветов и оружейными залпами.