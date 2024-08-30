Еще 32 подмосковных медика получили свидетельства на соципотеку

Тридцать два подмосковных медработника получили свидетельства на соципотеку. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Реализация программы ведется с 2016 года. В ее рамках медики могут получить половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса. После этого десять лет выплачивается компенсация суммы основного долга. При этом получатель соципотеки выплачивает только проценты по кредиту.

В Подмосковье реализуется ряд мер поддержки медиков. Это и единовременные выплаты, и ежемесячная компенсация аренды жилья.