Еще 32 подмосковных медика получили свидетельства на соципотеку

Общество

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

Тридцать два подмосковных медработника получили свидетельства на соципотеку. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Реализация программы ведется с 2016 года. В ее рамках медики могут получить половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса. После этого десять лет выплачивается компенсация суммы основного долга. При этом получатель соципотеки выплачивает только проценты по кредиту.

В Подмосковье реализуется ряд мер поддержки медиков. Это и единовременные выплаты, и ежемесячная компенсация аренды жилья.

«Многие из них направлены на решение жилищного вопроса, так как наличие жилья для любого специалиста имеет первостепенное значение», - отметил глава Минздрава региона Алексей Сапанюк.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области