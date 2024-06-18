Еще более двухсот медработников трудоустроились в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга»

С начала 2024 года в подмосковные больницы по программе «Приведи друга» трудоустроились 222 медработника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для привлечения и удержания медицинских кадров в нашем регионе работают эффективные и востребованные программы, например, „Приведи друга“. Этот проект мы реализуем уже третий год», — сказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что сотрудник подмосковной больницы может получить премию за трудоустройство врача и фельдшера в свою медорганизацию. Ее размер составляет до 50 тысяч рублей — за врача и до 25 тысяч рублей — за фельдшера или медсестру. Премию выплачивают в два этапа — 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. Напомним, что узнать о других мерах поддержки медработников можно здесь.

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