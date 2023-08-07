Еще более пятидесяти объектов здравоохранения отремонтируют в этом году в Подмосковье

В настоящий момент на территории Московской области реализуется масштабная программа ремонтов учреждений здравоохранения, поэтому было принято решение добавить в план еще пятьдесят один объект. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что на ремонтные работы будет выделено еще порядка семисот миллионов рублей. Ремонтные работы будут проведены в поликлиниках, стационарах, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и офисе врача общей практики. Все работы планируется провести в этом году.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что работников скорой помощи застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.