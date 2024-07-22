Еще более шестисот человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

За прошедшие выходные в акции «Проверь здоровье в парке» приняли участие еще более 600 жителей Подмосковья, ее провели в 34 парках, в том числе в Шатуре, Солнечногорске и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые по каким-либо причинам не могут посетить поликлинику в будние дни», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, с начала лета свое здоровье проверили более 5,5 тысячи человек. В случае необходимости после осмотра пациентов направляли в поликлиники для прохождения более углубленного обследования. С результатами можно будет ознакомиться на региональном портале Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.