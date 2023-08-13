Еще четыре камня привезли в сад камней Памяти и Славы, обустроенный в Подольске

В Подольске сад камней Памяти и Славы пополнился исполинами еще из четырех городов воинской славы. Сегодня камни доставили из Орла, Белгорода, Ельца и Брянска.

«Сегодня мы собрали камни в честь великих событий, произошедших 80 лет назад, когда прогремел первый салют в ВОВ. По приказу И. В. Сталина, 5 августа Москва салютовала освобождению Орла и Белгорода. А памятная дата Брянска, камень из которого мы тоже привезли сегодня, будет 17 сентября. Заодно забрали исполина из Ельца», — рассказал инициатор создания сада камней Виктор Макаров.

Первым на подольскую землю спустили камень из Белгорода, недалеко разместили исполин из Ельца. А 50-м по счету в саду Памяти и Славы стал камень из Орла. Он расположился рядом со входом во двор. Необычную форму исполина отметили все — плоский и вытянутый. Его точно ни с каким другим не спутать.

На днях стало известно, что волонтер Виктор Макаров с проектом «Время собирать камни» вышел в полуфинал ЦФО международной премии «Мы вместе-2023» в номинации «Страна возможностей».

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