Еще четыре современных рентген-аппарата появились в больницах Московской области

В медучреждениях Подмосковья взамен устаревшего тяжелого медицинского оборудования установили четыре новых рентгеновских аппарата, они появились в Чеховской и Химкинской больницах, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Масштабная программа замены тяжелого оборудования призвана избавить наши учреждения здравоохранения от аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов. Преимущество цифровой техники очевидно: более высокое качество изображения, низкая лучевая нагрузка», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, на закупку новой техники в двух больницах направили около 80 миллионов рублей. Главный врач Чеховской больницы Андрей Попов отметил, что новое оборудование позволит получать качественные медицинские изображения в короткие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.