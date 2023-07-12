Еще девять хранилищ для овощей и картофеля появятся в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Девять хранилищ для овощей и картофеля, пять из которых находятся в высокой степени готовности, введут в работу в Подмосковье в этом году. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде. Их мощность превысит 79 тысяч тонн.
«Каждый год мы наращиваем объемы производства овощей и картофеля, для хранения урожая в регионе реализуют ряд крупных проектов по модернизации и строительству хранилищ», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Новые хранилища расположатся в Талдоме, Коломне, Луховицах, Егорьевске, Шатуре, Дмитрове и Сергиево-Посадском округе. После их ввода в эксплуатацию в регионе создадут 200 новых рабочих мест.