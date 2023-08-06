Еще два фельдшера из подмосковных Химок получили свидетельства на соципотеку

Недавно в Доме Правительства Московской области состоялась торжественная церемония по вручению сертификатов в рамках программы губернатора «Социальная ипотека».

Так еще два фельдшера химкинской подстанции «Московской областной станции скорой медицинской помощи» получили подобные свидетельства.

Так, в числе награжденных – Хасанбий Пшуков. Фельдшер станции скорой помощи приехал из Кабардино-Балкарии в Подмосковье восемь лет назад. Вот уже почти 35 лет он спасает жизни пациентов «неотложки». Он отметил, что очень рад иметь возможность приобрести свое жилье в Московской области. А искать квартиру он планирует в Химках – поближе к работе.

Также в число победителей конкурсного отбора вошла фельдшер химкинской подстанции Татьяна Ефимова. В ближайшее время специалист также планирует обзавестись собственными квадратными метрами недалеко от работы.

Отмечается, что всего с начала действия программы «Социальная ипотека» помощью воспользовались 12 фельдшеров скорой помощи и 86 врачей из Химок. Кроме того, в рамках реализации проекта свои жилищные условия смогли улучшить учителя, молодые ученые и специалисты ОПК. Так, в этом году льготы получили сотрудники НПО имени С. А. Лавочкина и «Энергомаш», наставники спортивных школ и педагоги образовательных организаций Химок.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что в скором времени работников скорой помощи.