Еще два корпуса ввели в эксплуатацию в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе

В жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе Подмосковья ввели в эксплуатацию два семнадцатиэтажных дома. Соответствующее разрешение выдало областное Минжилполитики, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о корпусах под номерами 8.1 и 8.2. Каждый из них рассчитан на сто семьдесят шесть квартир площадью от 22,9 до 61,48 «квадрата».

Сквозные входные группы в домах выполнены на уровне земли для удобства маломобильных граждан и молодых родителей. Есть места для хранения колясок. Также на первом этаже установлена система видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что каждый год в Московской области ремонтируют около 4,5 тысячи многоквартирных домов.