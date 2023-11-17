Андрей Воробьев: ежегодно в Подмосковье ремонтируют около 4,5 тысячи многоквартирных домов

Каждый год в Подмосковье приводят в порядок около 4,5 тысячи многоквартирных домов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на пленарной сессии восьмого Всероссийского съезда региональных операторов капремонта.

Андрей Воробьев отметил, что капремонт в МКД проходит комплексно — в порядок сразу приводят и фасад, и подвал, и кровлю, и подъезд, и лифт, не растягивая ремонтные работы на года. Слова главы Московской области приводит ТАСС.

«Когда пришел и сделал одно, через год <…> что-то второе, еще через два — третье, у жителя начинает кружиться голова и он не понимает, когда весь этот кошмар закончится», — отметил губернатор.

Жители Подмосковья, подчеркнул Андрей Воробьев, положительно оценивают такой комплексный подход к капитальному ремонту многоквартирных домов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области стало меньше жалоб на отопление.