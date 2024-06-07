Еще два новых корпуса ввели в эксплуатацию в подмосковном ЖК «Пригород Лесное»

В жилом комплексе «Пригород Лесное» на территории Ленинского городского округа введены в эксплуатацию два новых корпуса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что в новых корпусах представлены квартиры различных планировок — от студий до четырехкомнатных с кухней-гостиной. Собственники получат жилье с готовой отделкой в светлых тонах, которая легко адаптируется под любой дизайн-проект.

Места общего пользования оформлены в лаконичном стиле в бежево-серых тонах. Для удобства жильцов с детьми и маломобильных групп населения входы расположены на уровне земли, рядом оборудованы места для хранения колясок и велосипедов. Далее в лобби первого этажа жителей встретят комфортные зоны для ожидания.

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