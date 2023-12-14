Еще два жилых дома возведут на территории ЖК «Времена года» в подмосковной Апрелевке

Еще два жилых дома построят на территории жилого комплекса «Времена года» в Апрелевке под Наро-Фоминском.

Соответствующее разрешение застройщику выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.

После ввода в эксплуатацию дома получат кадастровые номера, что позволит дольщикам в том числе оформить право собственности на квартиры, записать детей в детсад и школы, а также прикрепиться к поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на необходимость синхронизировать строительство жилья и дорог в регионе.