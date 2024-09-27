Еще две просторные игровые площадки для детей открыли в г.о. Луховицы

В городском округе Луховицы появились две новые детские площадки с интересными игровыми элементами. Современные и долгожданные пространства разместили в поселке Фруктовая и деревне Головачево.

В Луховицах продолжают активно проводить благоустройство городов и поселений. Недавно радостное событие случилось в п. Фруктовая, где открыли площадку на 300 кв. метров с противоударным покрытием и игровыми элементами. Пространство удобно разместилось возле жилых домов и школы. Нет сомнений, что место окажется востребованным и станет местом притяжения для детей и взрослых.

«Площадка во Фруктовой — долгожданная. Как и в деревне Головачево. Здесь раньше был игровой комплекс, но его состояние с годами ухудшилось. Молодежь в деревне тоже ждала детскую площадку, и теперь она тут гигантских размеров, с современными игровыми элементами», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

В Головачево игровая площадка еще больше: 450 квадратов. Игровая зона стала самой большой во всем округе. Местные жители остались в восторге от такого подарка. На месте установили множество турников в зоне воркаута, домик, качели, необычную горку и другие элементы. Каждый сможет найти что-то на свой вкус и темп активности.

Отметим, на всех новых площадках при поддержке администрации и областного бюджета установлены современное освещение и камеры. Масштабные работы в поселениях Луховиц были выполнены по госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», входящей в проект «Городская среда» партии «Единая Россия».