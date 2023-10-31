Еще двое детей-сирот из Клина получили жилье от государства

В городском округе Клин продолжается реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот. На днях сертификаты на собственные квартиры получили еще двое ребят.

Перед вручением документов Екатерину и Алексея проинструктировали обо всех нюансах программы. Ребята даже успели подобрать себе будущие квартиры мечты. Например, Екатерина выбрала уютную однушку, которая уже полностью обставлена мебелью. В квартире даже есть холодильник и микроволновка.

«Как говорится, заходи и живи», - прокомментировала сама девушка.

Алексей остановил свой выбор на 2-комнатной квартире, которая находится в Спас-Заулке. Как рассказал сам 18-летний парень, он думает о будущем, поэтому искал квартиру именно с 2-мя комнатами.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская провела встречу с будущими новоселами и лично вручила им заветные сертификаты. Руководитель муниципалитета также поговорила с ребятами о том, как они видят свое будущие и о их текущих делах: как дела с учебой, нужна ли помощь с практикой и стажировкой.

Например, Екатерина рассказала, что сейчас проходит обучение в колледже «Подмосковье». Там она постигает профессию геолога и уже проходит практику в администрации городского округа. Алексей сейчас учится на специальность, связанную с областью контроля качества. Молодом человеку предложили помощь с будущим трудоустройством.

Окончательно жилищный вопрос молодые люди решат уже в ближайшие два месяца. Новый 2024 год они смогут встретить уже в собственных квартирах.

Отметим, что в общей сложности за 2023 год новых квартиры в городском округе Клин получили уже 20 детей-сирот.