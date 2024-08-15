Еще двое сирот из Воскресенска переехали в собственное жилье

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил двух молодых людей, которым он совсем недавно вручал жилищные сертификаты. Они использовали их для приобретения квартир в Белоозерском.

Программа по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действует в Воскресенске уже несколько лет. В текущем году квартиру могут получить 16 ребят.

Иван и Вячеслав являются студентами Раменского дорожно-строительного техникума. Прямо сейчас они получают образование по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля».

Помимо учебы молодые люди также увлекаются спортом. Славе очень нравится баскетбол и волейбол. А Ваня играет в футбол и состоит в команде техникума.

Алексей Валерьевич побывал в квартирах у парней и лично пообщался с ними о дальнейших планах на жизнь. Также он отметил, что у обоих дома очень уютно.

«Рад за такие взрослые и уверенные шаги ребят, желаю каждому дальнейшего успешного развития и счастья в жизни», — заявил глава округа.

Идея вручения жилищного сертификата сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, принадлежит губернатору Подмосковья, Андрею Воробьеву. Эта мера поддержки направлена на то, чтобы помочь юношам и девушкам сделать шаг во взрослую жизнь. Причем, они сами могут выбрать жилье в подходящем городском округе, а затем оформить его в собственность.