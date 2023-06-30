Еще несколько домов для дольщиков ввели в Ленинском округе

Семь корпусов жилого комплекса «Булатниково» в Ленинском городском округе введены в эксплуатацию, им выдано заключение о соответствии. Еще порядка 400 квартир будут переданы инвесторам когда-то проблемного объекта.

С дольщиками ЖК «Булатниково» в постоянном режиме были на связи и областные власти, и администрация округа. Им своевременно предоставляли информацию о ходе строительства: где уже начались фасадные работы и устанавливаются лифты, а где уже завершается монтаж сантехники и сетей отопления.

Ключи от квартир застройщик должен был передать еще в 2014 году, но обещания не сдержал. Теперь им можно готовиться к долгожданному новоселью.

«В конце третьего квартала будут введены в эксплуатацию оставшиеся три корпуса этого жилого комплекса», - рассказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Он отметил, что в округе идет активная работа над выполнением задачи, поставленной губернатором и президентом. Окончательно вопрос дольщиков планируют решить до конца года.