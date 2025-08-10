Еще один беспилотник ВСУ сбили в российском регионе

Подразделения ПВО ВС России в воскресенье, 10 августа, сбили очередной беспилотник над Тульской областью. Губернатор региона Дмитрий Миляев подтвердил, что атака была отражена без последствий для населения и инфраструктуры. Сообщение главы опубликовало издание «ТУЛАСМИ».

Обломки дрона не причинили вреда, но могут представлять опасность. В них могут находиться взрывчатые вещества, детонаторы с таймером или токсичные компоненты. Власти призывают жителей не приближаться к найденным фрагментам и сразу сообщать о них по номерам 01, 101 или 112.

Только в ночь на 10 августа в небе над регионом уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа. Очередной БПЛА со стороны Украины стал седьмым.

Ранее сообщалось, что над российскими регионами за последние 3,5 часа сбили 15 беспилотников военных сил Украины.