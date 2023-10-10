Еще один детский сад достроили в подмосковных Люберцах

Напоминаем, что данное дошкольное учреждение, рассчитанное на триста пятьдесят малышей, возводили с апреля прошлого года, а его застройщиком выступала администрация муниципалитета.

На первом и втором этажах учреждения располагаются по 5 групповых ячеек для малышей в возрасте от 3 до 6 лет, а на третьем этаже находятся 4 групповые ячейки для детей от 6 до 7 лет. Прилегающая территория благоустроена большой прогулочной зоной, теневыми навесами, игровыми комплексами и физкультурной площадкой, высажены молодые деревья и кустарники.

Известно, что всего с начала года в Люберцах построили пять дошкольных образовательных организаций.

Ранее в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов стало известно, что в этом году после капитального ремонта свои двери откроют еще двенадцать детских садов.