Еще один детский сад достроили в подмосковных Люберцах
Фото: [Пресс-служба Глагосстройнадзора Подмосковья]
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья выдали — заключение о соответствии здания нового детского садика в районе Красная горка города Люберцы требованиям проектной документации.
Напоминаем, что данное дошкольное учреждение, рассчитанное на триста пятьдесят малышей, возводили с апреля прошлого года, а его застройщиком выступала администрация муниципалитета.
На первом и втором этажах учреждения располагаются по 5 групповых ячеек для малышей в возрасте от 3 до 6 лет, а на третьем этаже находятся 4 групповые ячейки для детей от 6 до 7 лет. Прилегающая территория благоустроена большой прогулочной зоной, теневыми навесами, игровыми комплексами и физкультурной площадкой, высажены молодые деревья и кустарники.
Известно, что всего с начала года в Люберцах построили пять дошкольных образовательных организаций.
Ранее в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов стало известно, что в этом году после капитального ремонта свои двери откроют еще двенадцать детских садов.