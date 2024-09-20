Еще один доброволец подписал контракт на военную службу в Московской области

Еще один доброволец с позывным «Большой» подписал контракт в пункте отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Добровольцу 42 года, он уже проходил службу в армии, его основная работа была связана с обслуживанием энергообъектов. У него есть жена и дети, уточнили в сообщении.

«Человек, служивший в армии, должен помочь ребятам, которые давно находятся на СВО. Там сложно, трудно. Они ждут нашей помощи. В зависимости от своих знаний и способностей каждый там пригодится», — сказал мужчина.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту открыли в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Там жители всех регионов России могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста и не только.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-495-990-77-77, на сайте. Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.