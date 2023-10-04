Еще один единый день сбора гумпомощи объявили в Подольске

Глава подмосковного городского округа Подольск Дмитрий Жариков призвал жителей муниципалитета присоединиться к акции «Подольск помогает», в рамках которой будут собираться посылки для участников специальной военной операции.

Помочь российским военным можно продуктами быстрого приготовления или длительного хранения, одеждой, средствами гигиены и медикаментами, различными инструментами и другими бытовыми предметами. Все это необходимо солдатам.

Акция пройдет с 6-го по 8-е октября, а 7-е число станет основным днем проведения мероприятия. Принести помощь военным можно в более чем два десятка пунктов в разных частях городского округа Подольск. С полным списком адресов пунктов сбора, а также с перечнем всех товаров, которыми можно помочь участникам специальной военной операции, можно ознакомиться в социальных сетях Дмитрия Жарикова.