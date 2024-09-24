Еще один ФАП, построенный по модульной технологии, появился в Московской области

«Важно, чтобы качественная медпомощь была доступна жителям отдаленных территорий. Это уже третий ФАП в регионе, построенный по новейшей технологии модульного строительства. Теперь жители поселка могут получить консультацию фельдшера и пройти первый этап диспансеризации рядом с домом в комфортных условиях», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.