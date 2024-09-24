Еще один ФАП, построенный по модульной технологии, появился в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В поселке Жуково городского округа Солнечногорск открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на прием почти 1,3 тысячи человек, в том числе более 100 детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно, чтобы качественная медпомощь была доступна жителям отдаленных территорий. Это уже третий ФАП в регионе, построенный по новейшей технологии модульного строительства. Теперь жители поселка могут получить консультацию фельдшера и пройти первый этап диспансеризации рядом с домом в комфортных условиях», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В новом медучреждении можно будет пройти вакцинацию, получить льготные лекарства. Помимо этого, пациенты с хроническими заболеваниями будут проходить диспансерное наблюдение, при необходимости — диагностические обследования. Отметим, что записаться на прием в ФАП можно по номеру 122 или на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.