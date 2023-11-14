Еще один гуманитарный конвой из Клина отправится на Донбасс

Гуманитарный конвой «Привет из дома. Привет из Клина» в очередной раз отправляется на Донбасс, чтобы доставить помощь раненым военным и детям.

Команду возглавляют депутаты Совета депутатов Клина Дмитрий Горячев и Сергей Емельянов. В качестве гуманитарной помощи будут доставлены одежда и продукты питания, медикаменты, средства гигиены, бытовая химия, книги и иконы. Глава округа Алена Сокольская в своих соцсетях отметила, что сегодня в Клину также встретили гуманитарный конвой, который вернулся из ДНР, ЛНР и Херсонской области.