Еще один гуманитарный конвой из Клина отправится на Донбасс
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Гуманитарный конвой «Привет из дома. Привет из Клина» в очередной раз отправляется на Донбасс, чтобы доставить помощь раненым военным и детям.
Команду возглавляют депутаты Совета депутатов Клина Дмитрий Горячев и Сергей Емельянов. В качестве гуманитарной помощи будут доставлены одежда и продукты питания, медикаменты, средства гигиены, бытовая химия, книги и иконы. Глава округа Алена Сокольская в своих соцсетях отметила, что сегодня в Клину также встретили гуманитарный конвой, который вернулся из ДНР, ЛНР и Херсонской области.
«Однажды договорившись помогать нашим мальчишкам в зоне СВО, нашим соотечественникам с новых территорий России - мы не имеем права остановиться ни на миг», - отметила Сокольская.