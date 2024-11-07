Еще один концерт для участников СВО провели в Долгопрудном

Творческие жители города и артисты музыкальной студии «N-republuc» подарили концерт бойцам спецоперации, проходящим лечение в Долгопрудном. Подобное мероприятие в поддержку защитников проводят в округе уже 22-й раз.

В Долгопрудном успешно реализуют творческий проект «Хлебниковская весна» окружной Общественной палаты (ОП) и Долгопрудненской централизованной библиотечной системы. Литературные, музыкальные, наполненные смыслом номера представляют бойцам СВО в качестве поддержки и для поднятия настроения. Участвовать в проекте могут творческие коллективы и все желающие. Как отметила член ОП Долгопрудного Ирина Нечаева, неравнодушных участников становится все больше.

В очередной раз концерт с успехом прошел в Долгопрудном: коллектив студии «N-republuc» и другие выступающие подарили зрителям эстрадные хиты разных лет. Особые овации получило исполнение песни «Матушка-Земля». Зал активно подпевал и аплодировал. Нет сомнений, что после такого яркого мероприятия процесс выздоровления у бойцов пройдет быстрее.

Отметим, что в Долгопрудном продолжается набор на службу по контракту граждан от 18 до 60 лет. Подробно об этом можно узнать в здании администрации на пл. Собина, 3, каб. 306 (с 8.00 до 19.00, ежедневно). Приемы заинтересованных в службе ведет замглавы округа Александр Погребной.

Также подробности доступны по телефонам: 8-925-223-35-40 (Александр), 8-903-163-11-06 (Максим), 8-495-408-26-36 (военно-учетный стол Долгопрудного). Также работает «горячая линия»: 8-495-990-77-77.