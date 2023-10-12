Еще один корпус планируют построить в составе подмосковного ЖК «Пригород Лесное»

Новый корпус, рассчитанный на 1132 квартиры, возведут в жилом комплексе «Пригород Лесное» Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало девелоперу проекта группе «Самолет» соответствующее разрешение. В многосекционном здании от 15 до 17 этажей будут доступны разнообразные планировки: от компактных студий до четырехкомнатных вариантов с объединенной кухней-гостиной. А на первом этаже корпуса разместят более тридцати коммерческих помещения, где обустроят кафе, магазины и салоны красоты.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» является масштабным проектом, который возводят в Ленинском городском округе. На сегодня в ЖК уже построены и работают четыре детских сада, а также две школы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников для школ региона.