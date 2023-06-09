«Еще один крутой ребенок в мире появится»: россияне обрадовались пополнению в семье участника группы «Хлеб»

Блогеры Денис и Елена Кукояки сообщили, что в их семье ожидается пополнение. Радостной новостью пара поделилась 9 июня в социальных сетях.

У супругов уже есть дочь Василиса, которая также снимается в видеороликах родителей-знаменитостей. Полгода назад девочка сказала, что хочет брата или сестру. Поэтому новость о беременности мамы Василису обрадовала.

«Я об этом мечтала», — сказала девочка на видео.

Фанаты пары также поздравили четы со скорым пополнением в их семье.

«Ура, их становится больше!»; «Еще один крутой ребенок в мире появится»; «Поздравляю вас! Лучшая новость сегодняшнего дня. Рада за вас, как за себя»; «Будет еще один или еще одна Кукояка»; «Лене желаю легкой беременности и родов», — комментируют пост подписчики блогеров.

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