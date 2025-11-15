Еще один нестационарный торговый объект демонтирован в Котельниках

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Котельники ]

На 3-м Покровском проезде в городском округе Котельники демонтировали павильон с тремя входными группами.

Изначально владельцу здания на основании решения суда предъявили предписание о проведении самостоятельного демонтажа. Собственник не выполнил данное требование.

«Работа по приведению торговой инфраструктуры в округе в соответствие с новыми требованиями продолжается», — рассказал глава муниципалитета Михаил Соболев.

Демонтированный павильон стал восемнадцатым по счету НТО, которые были разобраны с начала 2025 года в городском округе Котельники. Работа в данном направлении проходит по всей территории Московской области.