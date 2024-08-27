Еще один новый транспорт пополнил парк школьных автобусов Чехова

Новый школьный автобус запустят на маршрут в городском округе Чехов до Манушкинской школы. Осмотр новинки провели глава муниципалитета Михаил Собакин, начальник окружного ГАИ ОМВД и представители транспортной компании.

Переданный новый автобус тщательно проверили на соответствие нормам безопасности. У транспорта перед запуском на маршрут должен пройти технический осмотр. Обязательно наличие тахографа, который будет отслеживать скорость, а также режим труда и отдыха водителей. Помимо этого у любого автобуса устанавливают навигацию ГЛОНАСС/GPS и систему мониторинга. Все эти детали и технические показатели проверяются дважды в год.

Как убедились после проверки, автобус до Манушкинской школы полностью готов к эксплуатации.

«Новый автобус стал 15-м в парке школьных транспортных средств г.о. Чехов. Он полностью проверен и поставлен на учет», — отметил глава Чехова Михаил Собакин.

В текущем учебном году автобусы будут перевозить 988 детей по следующим учреждениям округа:

• Гимназия №2

• Средняя школа №8

• Средняя школа №9

• Средняя школа №10

• Лицей №4 с. Манушкино

• Средняя школа №3 с. Дубна

• Нерастанновская средняя школа

• Средняя школа №10 с. Троицкое

• Любучанская средняя школа

Отметим, что в 2024 год в Подмосковье запустят 552 школьных автобуса, 75 из которых были приобретены именно при поддержке Минпромторга.