Еще один новый врач начал работу в Шатурской больнице

В Шатурской больнице продолжаются кадровые пополнения. С начала 2025 года здесь трудоустроились новые врачи, что расширило доступность медицинских услуг для жителей.

В больнице Шатуры с начала текущего года трудоустроились участковый терапевт, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог и рентгенолог. Теперь в списке появился еще один актуальный специалист: врач-кардиолог Замира Хусаинова с богатым теоретическим и практическим опытом. Она имеет диплом Ташкентского государственного мединститута ордена Трудового Красного Знамени по специальности «Лечебное дело», завершила интернатуру по терапии и прошла профессиональную переподготовку по кардиологии. Хусаинова поможет пациентам в профилактике и борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы.

«Прежде всего, буду настраивать население на регулярную профилактику и обследования», — подчеркнула Хусаинова.

Запись к врачу-кардиологу в Шатурскую больницу проводится через своего участкового врача-терапевта. Приемы ведутся каждый понедельник, среду и пятницу.

Своевременное обращение к кардиологу может помочь снизить риски развития болезней сосудов и сердца. Такие меры борьбы предположены Национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь». Полагают, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний поможет увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году, а еще через шесть лет — до 81 года.

В Шатуре также большое внимание уделяют медицинской доступности. Кадровые пополнения продолжат. Большие надежды возлагаются на молодое поколение специалистов. Сейчас в медицинских вузах по целевым направлениям учатся 19 студентов, а в медицинском колледже — восемь студентов-целевиков. Их могут в будущем трудоустроить в Шатурскую больницу.