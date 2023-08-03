Еще один обучающий семинар для членов УИК прошел в Подмосковье

Очередное обучение членов УИК прошло в Подмосковье, сообщили в Избиркоме региона. Обучающие семинары проводятся в рамках подготовки к Единому дню голосования.

Как председатель УИК №2530 Раменского Василий Строилов, благодаря семинару участники или получили новые знания, или освежили в памяти то, что уже знали. Он добавил, что обучение поможет максимально качественно провести работу в период голосования.

В период проведения выборов Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках.