Еще один отечественный автозавод перешел на четырехдневную рабочую неделю

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) перешел на четырехдневную рабочую неделю, став уже четвертым российским автопроизводителем, вынужденным сокращать производство из-за кризиса. По данным Mash, сотрудники предприятия уже месяц работают по сокращенному графику, а их зарплаты упали в среднем на 15%.

Отмечается, что причиной таких перемен стало резкое снижение спроса на отечественные автобусы. Регионы все чаще отдают предпочтение китайской технике, такой, например, как YUTONG, выделяя на закупки крупные бюджеты. По данным Mash, Красноярский край планирует потратить 53 млн руб. на новый импортный транспорт.

Накануне аналогичные проблемы коснулись других ключевых игроков рынка автопрома. Сообщалось, что Павловский автобусный завод (ПАЗ) отправил сотрудников в вынужденный отпуск. Также рабочие графики сократили АвтоВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ.

Ранее сообщалось, что «Соллерс» и УАЗ ушли в корпоративный отпуск до 4 августа.