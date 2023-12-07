Еще один ребенок-сирота получил собственное жилье в Воскресенске

Будущий педагог из подмосковного городского округа Воскресенск получила ключи от собственной квартиры. Так, Евгений Акимов, который сейчас учится в вузе, теперь обзавелся собственным жильем по программе обеспечения им детей-сирот.

Отец Евгения умер в 2004-м году, а мама в 2019-м, у него есть старший и младший брат. Сейчас будущий педагог учится на втором курсе. Строить карьеру учителя технологии парень планирует в родном Воскресенске. Педагогическую практику будущий учитель начинает уже сейчас. Он ведет творческие занятия для подопечных приюта, в котором когда-то воспитывался и сам.

Как отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, собственным жильем Евгений доволен, а его, как будущего учителя, уже ждут в рядах педагогического штата одной из школ муниципалитета.

В 2023 году 15 ребят из Воскресенска были обеспечены жильем по жилищному сертификату или через аукционы. А за последние 15 лет 282 человека, оставшихся без попечения родителей, получили собственные квартиры.