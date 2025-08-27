Еще один украинский беспилотник сбит российскими средствами ПВО

Украинский дрон был уничтожен над Орловской областью средствами ПВО России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В среду, 27 августа, около 9:10 по московскому времени в Орловской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства обороны России, опубликованного в 11:19.

Дежурные средства противовоздушной обороны успешно уничтожили дрон над территорией региона. О последствиях атаки и месте падении обломков в ведомстве не сообщалось.

