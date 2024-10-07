Еще один «умный» пешеходный переход обустроили в Коломне

Яркий и важный элемент появился на улице Октябрьской революции в районе пересечения с бульваром Лебедянского в Коломне: там обустроили «умный» переход. Современный объект позволяет сделать перемещение безопаснее в темное время суток и непогоду.

Специальные лампы установлены на улице Октябрьской революции. Они позволяют продублировать ярким светом полоски классической «зебры», которые хорошо видны водителям и пешеходам. Участники движения смогут заметить проекцию не менее чем за 150 метров. Все включается автоматически, стоит только человеку ступить на место перехода.

Такая разработка в Коломне уже не первая. Аналогичную разметку оборудовали на улице Свердлова в Озерах в 2024 году, чем повысили безопасность на дорогах. Ведь в отличие от стандартного перехода, который наносят красками, световая проекция более долговечна. Ей нипочем слякоть, дождь и снег. Кроме того, полоски всегда остаются чистыми и видимыми.