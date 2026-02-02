Еще один уровень проверки: о чем говорит новый приказ Минтранса в отношении пассажиров метрополитена

В пресс-службе столичного метро пояснили, что эта мера является дополнением к действующей системе безопасности и будет применяться при необходимости. Было отмечено, что досмотр мобильных устройств вводится в соответствии с федеральными стандартами и приказом министерства транспорта России, в то время как все пассажиры по-прежнему проходят через стандартные рамки металлодетекторов.