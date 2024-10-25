Еще один врач Шатуры получил сертификат на землю от главы округа

Врач-анестезиолог Шатурской больницы Владимир Додонов получил сертификат на земельный участок из рук главы округа Николая Прилуцкого, что стало важным событием и жестом поддержки со стороны муниципальных властей.

Десятилетиями Владимир Додонов помогает жителям. Свой путь в Шатурской больнице он начал в 1988 году. При этом общий стаж специалиста достигает 45 лет. Как и многие доблестно трудящиеся доктора округа и региона, врач воспользовался правом на получение земельного сертификата. Недавно состоялось официальное вручение заветного документа, дающего в безвозмездное пользование участок на шесть лет.

Напомним, что сертификаты врачам выдают по региональному закону, принятому в 2021 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Такой возможностью воспользовались уже 20 докторов Шатуры. При этом трое из них в скором времени закончат строить дома на участках, что даст им право бесплатно оформить территорию в собственность.

Поддержка врачей в Шатуре продолжается. На очереди еще 10 специалистов в ожидании сертификатов, двое из них выбирают участки.