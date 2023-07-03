Еще один выпускник Воскресенского горокруга получил 100 баллов на ЕГЭ

Одиннадцатым стобалльником по ЕГЭ-2023 в городском округе Воскресенск стал выпускник лицея им. Героя Советского Союза Павла Стрельцова Роман Кашаев. Он получил 100 баллов на едином госэкзамене по английскому языку.

Старания и знания юноши и во время учебы в лицее отмечались на различных предметных олимпиадах. Например, на Всероссийской олимпиаде школьников он стал призером регионального отборочного этапа сразу по трем предметам: русскому и английскому языках, а также обществознанию.

Отличное знание английского языка Романом — это итог работы педагога Елены Чернышевой, а также самообразование и прилежание лицеиста. Немаловажную роль в хорошей подготовке к госэкзамену сыграла и реализация проекта «Школа — вуз: магистраль успеха» факультета иностранных языков коломенского социально-гуманитарного университета (ГСГУ).