Еще один житель Подмосковья будет проходить военную службу по контракту

Житель Долгопрудного округа Валерий К. подписал контракт с Министерством обороны России и отправился служить в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации округа.

«Я с детства хотел стать врачом, хотя в моей семье медиков нет. После школы закончил медицинский институт, интернатуру, три года отработал в одной из больниц Самары. Вернулся домой уже с женой, родился сын Павел. <…> Я — хирург, моя обязанность спасать людей. Я уверен, что сделал правильный выбор — сейчас я тут нужнее», — сказал он.

Напомним, что в Подмосковье работает уникальный центр отбора на военную службу по контракту, он расположен в Балашихе. В нем жители любого региона могут оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Желающим пройти службу по контракту нужно сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт, получить предписание и убыть к месту службы. После этого они смогут рассчитывать на разные выплаты и льготы для себя и своей семьи.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-495-990-77-77, на сайте. Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.