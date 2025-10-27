Еще одна российская звезда переехала жить в Подмосковье

Певица Таисия Повалий, долгие годы жившая в Москве в гостиницах и съемных квартирах, наконец обрела собственное жилье в ближнем Подмосковье. Артистка рассказала gazetametro.ru о своем пути к этому решению, начавшемся еще в 12-летнем возрасте с первой поездки в столицу.

После победы на конкурсе «Новые имена» в 1990 году связи звезды с Москвой укрепились, а суперхит «Отпусти меня» в дуэте с Николаем Басковым в 2004-м сделал командировки регулярными. Однако жизнь в гостинице «Космос» была неудобной и накладной из-за необходимости освобождать номер к 12:00 даже при вечернем вылете.

Это заставило певицу перейти на съемное жилье. С 2006 по 2023 год она сменила два адреса, остановившись в итоге в квартире недалеко от СК «Олимпийский». Однако мечта о собственном доме не оставляла ее. Ключевым фактором решения стал комфорт пожилой матери артистки.

«Мы почти всю жизнь прожили в частном доме. Да и мама моя родом из деревни, тоже привыкла к земле – это наше место силы. А в квартире, которую мы снимали на 13-м этаже, ей было некомфортно и тяжело. Поэтому и решила купить дом – тут легко дышится, много деревьев и света. Для мамочки это спасение», — призналась артистка.

Певица отметила, что воспользовалась ипотекой и приобрела дом в Московской области, где теперь и она и ее мама чувствуют себя комфортно.

Напомним, что под Москвой проживают многие российские звезды. Среди них Волочкова, Харламов, Собчак, Рудковская и Плющенко, Стас Михайлов и многие другие.

Ранее сообщалось, что Таисия Повалий и еще ряд артистов России были объявлены в розыск украинскими спецслужбами.